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    • Yaşam
    • 30.11.2021 01:47
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    • 30.11.2021 01:49
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    Bingöl'de hasta taşıyan ambulans ağaca çarptı

    Son dakika haberleri... Bingöl’ün Genç ilçesinde hasta taşıyan ambulans, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hasta, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Hasta taşıyan ambulans ağaca çarptı!

    Bingöl'ün Genç ilçesinde hasta taşıyan ambulans, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

    Kaza, akşam saatlerinde Genç ilçesinde meydana geldi. Hasta taşıyan ambulans, Genç Devlet Hastanesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarparak durdu.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanmanın olmadığı kazada ambulansta bulunan hasta, çağrılan başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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