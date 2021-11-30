Nihat Tüney: Saç ekim tekniklerinin püf noktaları

Birçok saç ekim teknolojisindeki en büyük gelişme olan Foliküler Ünite Ekstraksiyonu (FUE) yöntemine dayanan çok sayıda yeni saç ekimi metodu bulunmaktadır. Başın arkasında (2000'lerin başındaki şerit ameliyatından kaynaklanan) yara izlerinin yanı sıra doğal olmayan görünümlü saç tıkaçlarının (1980'ler ve 90'lardan itibaren) olduğu günler geride kaldı. Artık FUE yöntemi (ve birçok varyantı) ve DHI ekim yöntemi ile sonuçlar doğal görünüyor ve uzun ömürlü.

FUE Tekniği püf noktaları

Eskiden Foliküler Ünite Ekstraksiyonu olarak adlandırılan Foliküler Ünite Eksizyonu (FUE), bir foliküler ünite saç ekimi prosedüründe verici saçın çıkarılması veya "hasat edilmesi" yöntemidir. FUE saç ekimi ameliyatında, bir foliküler ünitenin etrafındaki deride onu çevreleyen dokudan ayıran küçük, dairesel bir kesi yapmak için bir alet kullanılır. Ünite daha sonra doğrudan kafa derisinden çıkarılır (çekilir), küçük bir açık delik bırakılır.

Bu işlem, saç ekimi cerrahı planlanan saç restorasyonu için yeterli foliküler ünite toplayana kadar tekrarlanır. Bu işlem bir veya daha fazla saat sürebilir ve birden fazla seansta arka arkaya iki gün içinde tamamlanabilir. Yaklaşık 1 mm büyüklüğündeki donör yaraları yedi ila on gün içinde tamamen iyileşir ve saç derisinin arkasında ve yanlarında saça gömülü küçük beyaz yara izleri bırakır.

FUT ile farkları

Foliküler üniteleri doğrudan kafa derisinden birer birer çıkaran bu donör toplama yöntemi, FUE saç ekimini, vericinin saçının kafa derisinden tek ince, uzun bir şekilde alındığı geleneksel bir Foliküler Ünite Naklinden (FUT) ayıran şeydir. şeritlenir ve ardından bir stereo-mikroskop kullanılarak bireysel foliküler ünitelere ayrılır.

Greftler toplanmadan önce, ince bir iğne uçlu alet kullanılarak kafa derisinin saçsız bölgesinde küçük "alıcı alanlar" yapılır. Foliküler üniteler daha sonra sağlıklı saç üreten foliküllere dönüşecekleri alıcı bölgelere yerleştirilir. Alıcı bölgelerin oluşturulması ve foliküler ünite greftlerinin yerleştirilmesi hem FUE hem de FUT prosedürlerinde temelde aynıdır. Fark, donör alanın görünümünde ve her teknikle elde edilen greftlerin nitelik ve niceliğinde yatmaktadır.

FUE tekniğinde greftler tek tek toplanır ve ihtiyaç duyulan bölgeye nakledilir. Dikiş gerektirmediği için donör bölgede iz bırakmaz. Dolayısıyla FUE tekniği son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Yedi günlük iyileşme sürecinin ardından ciltte iz bırakmadan işlem tamamlanır.



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