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    Yasak aşk kanlı bitti! Kadının eşi tarafından Harun Özer ve arkadaşı İbrahim Canmaya katledilip çukura gömüldü

    Kasap Harun Özyer ve arkadaşı İbrahim Canmaya, öldürülüp çukura gömüldü. Katil Derviş Aslan, “Eşimin kasapta Harun’la ilişkisini öğrenince öldürdüm” diye konuştu.

    Mehmet Boncuk
    Yasak aşk cinayeti

    Gaziantep'te kasapta çalışan Harun Özyer (25) ve arkadaşı İbrahim Canmaya'nın (23) tarlada açılan çukurda cesetleri bulundu.



    Derviş Aslan (42), kayınpederi ile 2 oğlu gözaltına alındı. Cinayetin evli Özyer ile aynı kasapta çalışan 3 çocuk annesi Elif Aslan arasındaki yasak ilişki yüzünden işlendiği belirlendi. Aslan'ın şehir dışında çalışan kocası Derviş Aslan, Özyer'den gelen aşk mesajlarını görünce çıldırdı.



    Elif Aslan'ın babası ve kardeşleri, Özyer ve arkadaşı İbrahim Canmaya'yı kaçırıp, iple bağladı ve Derviş Aslan'ı çağırdı. Aslan ve kayınbiraderleri, darp edip, kafasına kürekle vurdukları Harun Özyer ve İbrahim Canmaya'yı öldürüp açtıkları çukura gömdü.

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    Haberler Yaşam Yasak aşk kanlı bitti! Kadının eşi tarafından Harun Özer ve arkadaşı İbrahim Canmaya katledilip çukura gömüldü
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