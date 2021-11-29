Yasak aşk kanlı bitti! Kadının eşi tarafından Harun Özer ve arkadaşı İbrahim Canmaya katledilip çukura gömüldü





Elif Aslan'ın babası ve kardeşleri, Özyer ve arkadaşı İbrahim Canmaya'yı kaçırıp, iple bağladı ve Derviş Aslan'ı çağırdı. Aslan ve kayınbiraderleri, darp edip, kafasına kürekle vurdukları Harun Özyer ve İbrahim Canmaya'yı öldürüp açtıkları çukura gömdü.

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