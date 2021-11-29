Türkiye'de literatüre yazıldı! 40 gün cihaza bağlı yaşadı bebeği kurtarıldı

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İstanbul'da 31 haftalık hamileyken Covid'e yakalanan Nida Pelit'in (27) durumu hızla ağırlaştı.

Solunum cihazına rağmen akciğerleri adeta iflas eden ve normal tedavilere yanıt vermeyen genç anne adayı, son çare olarak yapay kalp akciğer cihazı ECMO'ya bağlandı.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ECMO ekibi, Pelit'i hastanede takibe aldı. Bebek, akciğer gelişimini tamamlaması için 10 gün daha anne karnında yaşatıldı.

Doktorlar, Türkiye'de ilk kez bir Covid hastasına ECMO cihazı altında başarılı bir sezaryen operasyonu yaptı. Mucize bebek Mihra, dünyaya gözlerini açtı. Prematüre doğan Mihra, hastanede tedaviye alındı. Genç anne ise toplamda 40 gün süren ECMO tedavisinden zaferle çıktı. Cihazdan ayrılarak normal servise alındı. Kavuşacakları günü bekleyen anne ve bebek, Türkiye'de ilk, dünyada da birkaç vakadan biri olarak tıp literatürdeki yerini aldı.

Henüz 5 yıllık evli olduklarını söyleyen Anıl Pelit, "Eşim iki saat içinde ECMO'ya bağlanmasaydı, hayatını kaybedecekti" dedi.