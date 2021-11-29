Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye'de literatüre yazıldı! 40 gün cihaza bağlı yaşadı bebeği kurtarıldı

    İstanbul'da 31 haftalık hamileyken Covid'e yakalanan Nida Pelit'in (27) durumu hızla ağırlaştı. Solunum cihazına rağmen akciğerleri adeta iflas eden ve normal tedavilere yanıt vermeyen genç anne adayı, son çare olarak yapay kalp akciğer cihazı ECMO'ya bağlandı. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ECMO ekibi, Pelit'i hastanede takibe aldı. Bebek, akciğer gelişimini tamamlaması için 10 gün daha anne karnında yaşatıldı. Yapay kalp ve akciğerle bebeğini dünyaya getirdi. Kendisi de hastalığı yendi.

    Çifte mucize
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    İstanbul'da 31 haftalık hamileyken Covid'e yakalanan Nida Pelit'in (27) durumu hızla ağırlaştı.

    Solunum cihazına rağmen akciğerleri adeta iflas eden ve normal tedavilere yanıt vermeyen genç anne adayı, son çare olarak yapay kalp akciğer cihazı ECMO'ya bağlandı.

    Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ECMO ekibi, Pelit'i hastanede takibe aldı. Bebek, akciğer gelişimini tamamlaması için 10 gün daha anne karnında yaşatıldı.

    Doktorlar, Türkiye'de ilk kez bir Covid hastasına ECMO cihazı altında başarılı bir sezaryen operasyonu yaptı. Mucize bebek Mihra, dünyaya gözlerini açtı. Prematüre doğan Mihra, hastanede tedaviye alındı. Genç anne ise toplamda 40 gün süren ECMO tedavisinden zaferle çıktı. Cihazdan ayrılarak normal servise alındı. Kavuşacakları günü bekleyen anne ve bebek, Türkiye'de ilk, dünyada da birkaç vakadan biri olarak tıp literatürdeki yerini aldı.

    Henüz 5 yıllık evli olduklarını söyleyen Anıl Pelit, "Eşim iki saat içinde ECMO'ya bağlanmasaydı, hayatını kaybedecekti" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çifte mucize
    Haberler Yaşam Türkiye'de literatüre yazıldı! 40 gün cihaza bağlı yaşadı bebeği kurtarıldı
        SON DAKİKA