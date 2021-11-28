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    • Yaşam
    • 28.11.2021 23:47
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    • 28.11.2021 23:47
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    Son dakika: İstanbul Şişli'de emlak ofisinde yangın

    İstanbul Şişli'de bir eölak ofisinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Depo kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Şişli’de emlak ofisinde yangın

    Şişli'de emlak ofisinin deposunda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Yangın, saat 22 30 sıralarında Bahçeler Sokak emlak ofisinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanları görenlerin durumu bildirmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Depo kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul Şişli'de emlak ofisinde yangın
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