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Haberler Yaşam Milyoner'de sorulan Yeşilçam sorusu geceye damga vurdu! Yarışmacının 'Süt Kardeşler' cevabı herkesi şoke etti

Milyoner'de sorulan Yeşilçam sorusu geceye damga vurdu! Yarışmacının 'Süt Kardeşler' cevabı herkesi şoke etti

Atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e 'Yeşilçam' sorusu damga vurdu. Yarışmacıya sorulan 'Süt Kardeşler filminde Kemal Sunal'ın süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu kimdir?' sorusuna yarışmacının verdiği yanıt herkesi şoke etti İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular ve yanıtları...

29.11.2021 01:40 - Son Güncelleme: 29.11.2021 01:41
Milyoner’de sorulan Yeşilçam sorusu geceye damga vurdu! Yarışmacının ’Süt Kardeşler’ cevabı herkesi şoke etti

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular ve yanıtları...

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Milyoner’de sorulan Yeşilçam sorusu geceye damga vurdu! Yarışmacının ’Süt Kardeşler’ cevabı herkesi şoke etti
Milyoner’de sorulan Yeşilçam sorusu geceye damga vurdu! Yarışmacının ’Süt Kardeşler’ cevabı herkesi şoke etti
Milyoner’de sorulan Yeşilçam sorusu geceye damga vurdu! Yarışmacının ’Süt Kardeşler’ cevabı herkesi şoke etti
Milyoner’de sorulan Yeşilçam sorusu geceye damga vurdu! Yarışmacının ’Süt Kardeşler’ cevabı herkesi şoke etti
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