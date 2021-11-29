Milyoner'de sorulan Yeşilçam sorusu geceye damga vurdu! Yarışmacının 'Süt Kardeşler' cevabı herkesi şoke etti
Atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e 'Yeşilçam' sorusu damga vurdu. Yarışmacıya sorulan 'Süt Kardeşler filminde Kemal Sunal'ın süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu kimdir?' sorusuna yarışmacının verdiği yanıt herkesi şoke etti İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular ve yanıtları...
29.11.2021 01:40
- Son Güncelleme: 29.11.2021 01:41