Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.11.2021 10:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.11.2021 10:59
    ABONE OL

    Takside taciz tartışması! O anlar kamerada

    Kartal’da taksiye binen bir kadın ile erkek, yolculuk esnasında tartışınca adam kadının çantasını alıp taksiden indi. Çantasını gitmesiyle parasız kaldığını belirten kadın, taksiciye ödeme yapamayınca taksici ile kadın yolcu arasında kavga çıktı. Kadın yolcu, tartıştığı taksicinin kendisini aynı zamanda taciz ettiğini iddia etti. Taksici ile kadın yolcu arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İHA
    Takside taciz tartışması

    Olay, Kartal'da geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Soğanlık Mahallesinde beraberinde bir erkek ile taksiye binen kadın yolcu, yolculuk esnasında yanındaki erkekle tartışmaya başladı.

    Erkek şahıs tartışma esnasında kadın yolcunun çantasını da alarak taksiden indi. Erkek şahsın çantasının almasıyla yanında parasının olmadığını taksiciye söyleyen kadın yolcu ile taksici arasında bu sefer de para verme tartışması çıktı.

    Araçtan inerek tartışmaya yolda devam eden taksi şoförü ile kadın yolcunun tartışmasına o sırada oradan geçen zabıta ekipleri de katıldı.

        Taksi şoförü kadın yolcunun kendisine parasını ödemediğini belirtirken, kadın yolcu ise taksi şoförünün kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti.

        Taksici ile kadın yolcu arasındaki para verme ve taciz tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Evlenene devletten 16 bin 394 TL!
        Haberler Yaşam Takside taciz tartışması! O anlar kamerada
            SON DAKİKA