Kedi sevgisi doktorun sonu oldu! İrem Büşra Üngül beşinci kattan düşerek öldü

Hayrabolu'da, Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi İrem Büşra Üngül, hafta sonu izninde İstanbul Bostancı'da bulunan ailesini ziyarete gitti.
BEŞİNCEİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
Cumartesi akşamı, Doktor Üngül'ün Faik adını verdiği kedisi, balkona kaçtı. Balkona çıkıp kedisini almaya çalışan Üngül, dengesini kaybedip 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Üngül'ün genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi, yakınları ve sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı. Üngül, bugün memleketi Hayrabolu'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.