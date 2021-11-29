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    Suçu korumaya attı! Cinayet şüphesiyle aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'den Gürcistan'a kaçarken yakalandı

    Cinayet şüphesiyle aranan eski futbolcu Sezer Öztürk, Gürcistan’a kaçarken kamyon arkasında yakalandı. İfadesi şaşırttı: İnşaat işleri yaptığım için hep silah taşırım. Arabamın önünü kestiler. ‘Bak gelmeyin sizi vururum’ dedim.

    Gelmeyin sizi vururum

    İstanbul Çekmeköy'de 36 yaşındaki eski futbolcu Sezer Öztürk, iddiaya göre trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş etti.



    İbrahim Genç'in (24) ölümüne yol açtı. Öztürk, Artvin'den Gürcistan'a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalandı. "Ruhsatlı ve ruhsatsız iki tabancam vardır. Ömer (koruması) havaya 3-4 el ateş etti. Elinden silahı aldım. Arabaya tekrar oturdum, onlara 'Bak gelmeyin sizi vururum' diyerek uyardım. Aracıma taş atmaya ve arabaya doğru gelmeye başladıkları için manevra yapıp ayrılacaktım. Ömer tekrar tabancayı benim dizimden aldı, yine aracın açık penceresinden havaya doğru ateş etti. Ben 'Ne oluyor' diye bağırdım ve oradan hızla kaçtım" dedi.



    Artvin'de cezaevinde olan Öztürk'ün masrafları karşılaması durumunda İstanbul'a getirilebileceği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Suçu korumaya attı! Cinayet şüphesiyle aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'den Gürcistan'a kaçarken yakalandı
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