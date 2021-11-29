Suçu korumaya attı! Cinayet şüphesiyle aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'den Gürcistan'a kaçarken yakalandı





İbrahim Genç'in (24) ölümüne yol açtı. Öztürk, Artvin'den Gürcistan'a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalandı. "Ruhsatlı ve ruhsatsız iki tabancam vardır. Ömer (koruması) havaya 3-4 el ateş etti. Elinden silahı aldım. Arabaya tekrar oturdum, onlara 'Bak gelmeyin sizi vururum' diyerek uyardım. Aracıma taş atmaya ve arabaya doğru gelmeye başladıkları için manevra yapıp ayrılacaktım. Ömer tekrar tabancayı benim dizimden aldı, yine aracın açık penceresinden havaya doğru ateş etti. Ben 'Ne oluyor' diye bağırdım ve oradan hızla kaçtım" dedi.