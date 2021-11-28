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    • Yaşam
    • 29.11.2021 05:03
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    • 29.11.2021 05:11
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    Adana'nın Kozan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı açıklamada bulundu. Saat 02.04 sıralarında Adana'nın Kozan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. İşte haberin tüm detayları...

    DHA
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    Haberler Yaşam Adana'nın Kozan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
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