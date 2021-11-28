Adana'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Kozan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 02.04'te meydana geldi. Yerin 34.2 kilometre derinliğinde olan 3.1 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
- Yaşam
- 29.11.2021 05:03
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- Son Güncelleme:
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- 29.11.2021 05:11
Adana'nın Kozan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı açıklamada bulundu. Saat 02.04 sıralarında Adana'nın Kozan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. İşte haberin tüm detayları...
Adana'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.