Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 29 Kasım 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com. tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Zehra ile Ahmet Berber'in prensesleri Cemre ile Amine Berber

Adem ve Birsen Gülçebi'nin yakışıklsı Yavuz Selim

Özlem ile Kazım Güneş'in kuzuları Ebrar Güneş

Serhat ile Sibel Işık'ın biricik kızları, Ela Işık

Yeşim ile Yener Paksoy'un oğulları Mert Ali Paksoy

Pakize İle Faruk Liman çiftinin çocukları Eslem ve Çağlı Liman