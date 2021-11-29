Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 29 Kasım 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 28 Kasım 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com. tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Zehra ile Ahmet Berber'in prensesleri Cemre ile Amine Berber

    Adem ve Birsen Gülçebi'nin yakışıklsı Yavuz Selim

    Özlem ile Kazım Güneş'in kuzuları Ebrar Güneş

    Serhat ile Sibel Işık'ın biricik kızları, Ela Işık

    Yeşim ile Yener Paksoy'un oğulları Mert Ali Paksoy

    Pakize İle Faruk Liman çiftinin çocukları Eslem ve Çağlı Liman

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çerkeslerden Deutsche Welle’ye tokat gibi yanıt!
    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 29 Kasım 2021
        SON DAKİKA