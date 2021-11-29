Genç kimyagerden acı haber! İş yerinde patlama sonucu vücudunda ağır yanıklar olan genç kız hayatını kaybetti

Ankara'da 3 ay önce çalışmaya başlayan kimyager Goncanur Öztürk'ün (27) iş yerinde patlama meydana geldi. Vücudunda ağır yanıklar olan genç kız, hayatını kaybetti. Acılı dayısı sosyal medyada, "Dayıcığın yokluğuna hiç alışamayacak. Tek goncam melekler yoldaşın olsun" paylaşımı yaptı.
(Dilhan DUMANOĞLU)
BAYAĞI SKANDAL!
İstanbul'da obezite hastası Melahat Korkmaz (55), 11 ay önce özel bir hastanede yağ alma operasyonu geçirdi. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Kurtarılamadı. Doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı. (Dilek YAMAN DEMİR)
EDANUR MÜJDESİ
Aksaray'da babasıyla tartıştıktan sonra eve dönmeyen ve 9 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Edanur Günay'ın Ankara'da bir arkadaşının evinde olduğu belirlendi. Hemen Ankara'ya giden baba Ramazan Günay, kızına kavuştu.