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    Genç kimyagerden acı haber! İş yerinde patlama sonucu vücudunda ağır yanıklar olan genç kız hayatını kaybetti

    Ankara'da 3 ay önce çalışmaya başlayan genç kimyager Goncanur Öztürk iş yerinde patlama sonucu vücudunda ağır yanıklar oluştu. Hayata gözlerini yuman genç kızın acılı dayısı sosyal medya hesabından duygu dolu paylaşım yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Kasım tarihli yurttan haberler...

    Kimyagerden acı haber

    Ankara'da 3 ay önce çalışmaya başlayan kimyager Goncanur Öztürk'ün (27) iş yerinde patlama meydana geldi. Vücudunda ağır yanıklar olan genç kız, hayatını kaybetti. Acılı dayısı sosyal medyada, "Dayıcığın yokluğuna hiç alışamayacak. Tek goncam melekler yoldaşın olsun" paylaşımı yaptı.
    (Dilhan DUMANOĞLU)



    BAYAĞI SKANDAL!
    İstanbul'da obezite hastası Melahat Korkmaz (55), 11 ay önce özel bir hastanede yağ alma operasyonu geçirdi. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Kurtarılamadı. Doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı. (Dilek YAMAN DEMİR)



    EDANUR MÜJDESİ
    Aksaray'da babasıyla tartıştıktan sonra eve dönmeyen ve 9 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Edanur Günay'ın Ankara'da bir arkadaşının evinde olduğu belirlendi. Hemen Ankara'ya giden baba Ramazan Günay, kızına kavuştu.



        77 MİLYON DEVRETTİ
        6 BİLEN çıkmayınca 77 milyon 797 bin lira devretti. 5 bilenler 24 bin 553'er lira, 4 bilenler 589'ar lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler 3'er lira alacak.



        1 MİLYON DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 1 miyon lira devretti. 5 bilenler 14 bin 213'er, 4+1 bilenler 516'şar, 4 bilenler 51'er, 3+1 bilenler 28'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 5'er lira alacak.

        DADI KAÇTI!
        İstanbul'da dadı fiyatları katlanarak arttı. Yatılı bakıcıların fiyatı 20 bin TL'ye kadar çıktı. Bunun dışında sigorta primleri de vardı! Sadece gündüz gelenlerin maaşı ise 7 bin liraydı.

        DEHŞETİN YÜZÜ
        İstanbul'da Zehra Meraklı, hiç tanımadığı bir şahsın saldırısına uğradı. Felç kaldı. Feryadı yürekleri yaktı: Cani en ağır cezayı alsın. Ailem de ben de perişanız.

        RIZA YAKALAR
        İzmirli Rıza Sabuncu, Apple'ın güvenlik açığını yakaladı. 20 bin dolar ödülü kaptı!
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        Çifte mucize
        Haberler Yaşam Genç kimyagerden acı haber! İş yerinde patlama sonucu vücudunda ağır yanıklar olan genç kız hayatını kaybetti
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