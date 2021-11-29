Genç kimyagerden acı haber! İş yerinde patlama sonucu vücudunda ağır yanıklar olan genç kız hayatını kaybetti





1 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 1 miyon lira devretti. 5 bilenler 14 bin 213'er, 4+1 bilenler 516'şar, 4 bilenler 51'er, 3+1 bilenler 28'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 5'er lira alacak.

DADI KAÇTI!

İstanbul'da dadı fiyatları katlanarak arttı. Yatılı bakıcıların fiyatı 20 bin TL'ye kadar çıktı. Bunun dışında sigorta primleri de vardı! Sadece gündüz gelenlerin maaşı ise 7 bin liraydı.

DEHŞETİN YÜZÜ

İstanbul'da Zehra Meraklı, hiç tanımadığı bir şahsın saldırısına uğradı. Felç kaldı. Feryadı yürekleri yaktı: Cani en ağır cezayı alsın. Ailem de ben de perişanız.

RIZA YAKALAR

İzmirli Rıza Sabuncu, Apple'ın güvenlik açığını yakaladı. 20 bin dolar ödülü kaptı!