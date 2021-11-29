İstanbul'da lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosiklet geçişlerine kapatıldı

"SENELERDİR MOTOSİKLET SÜRÜYORUM BÖYLE HAVA GÖRMEDİM"

Motosiklet sürücüsü Hayrettin Özcan, "Havanın dinmesini bekliyoruz ama dinecek gibi değil. Tutunamıyorsunuz rüzgarın hangi yönden estiği hiç belli değil. Senelerdir motosiklet sürüyorum ben böyle hava görmedim. Aklı olan bu köprüye girmesin" dedi.