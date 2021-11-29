51 yaşındaki Sıdıka Gül Oğuz gelin olarak geldiği mahallede 'hanım ağa' oldu

Esnaf bir ailenin çocuğu olduğunu anlatan Oğuzkan, geçmişte konfeksiyon atölyesinde terzilik, tamirat yaptığını, daha sonra pazarda tezgah açtığını belirtti. Giyim sektöründe marka ürünlere ilgi artınca iş değişikliği yapmaya karar verdiklerini ifade eden Oğuzkan, "4 yıldır kahvehane işletiyoruz. Ben bu mahalleye gelin geldiğim için buraya alışığım. Kahvehaneme gelen vatandaşlar da bana alıştı. 'Gül hanım çay verir misin, 'Başkan kahve yapar mısın' diyorlar" diye konuştu.