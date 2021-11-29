"Huzur Giyim" davasında 10 yıl sonra beraat kararı çıktı! Savcılık itiraz etti

Hazır giyim sektörünün bilinen markalarından Huzur Giyim uzun bir süredir aile üyeleri arasındaki davalarla gündemde. Anılan davalardan biri de 2010'dan beri Turgut Gençal ile en küçük oğlu Abdullah arasında devam ediyordu. Huzur Giyim'in kurucusu Gençal, oğlunun kendisini tehdit ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
AYLIK 15 BİN DOLAR İSTEDİ
Baba Gençal savcılık başvurusunda "Oğlum beni telefonla aradı. Benden her ay kendisine 15 bin Dolar göndermemi istedi. Parayı göndermemem halinde diğer oğullarımı öldüreceğini söyledi" dedi. Gençal'in şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı ve Abdullah Gençal hakkında dava açıldı.
PARAM ÖDENMEDİ
Mahkemeler arasında gidip gelen dosyaya en son İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi baktı. Mahkemede savunmasını yapan Abdullah Gençal "Ben babamı kesinlikle tehdit etmedim. Sadece, bana yaptığı ödemeyi neden kestiğini sordum. Benim şirketten 551 bin dolar alacağım var. Babam, Huzur Giyim AŞ'deki hissemi aldı ancak hisse bedelini ödemedi" diyerek suçlamayı kabul etmedi.