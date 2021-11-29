"Huzur Giyim" davasında 10 yıl sonra beraat kararı çıktı! Savcılık itiraz etti

AİLE İÇİ KAVGA OLUMSUZ ETKİLEDİ

Özellikle 2000'li yılların ortasına kadar hazır giyimde bilinen bir marka olan Huzur Giyim'deki tartışmaların fitilini, ailenin ikinci kuşak temsilcilerinden Abdullah Gençal'ın özel hayatına ilişkin haberlerin gündeme gelmesi ateşledi. Sanatçı ve şarkıcılarla olan ilişkileri ile gündeme gelen Abdullah Gençal'ın sahibi olduğu hisseler yeniden baba Turgut Gençal'a geçti. Aileden uzaklaştırılan Gençal ise, babasının yanı sıra ağabeyleri Hulusi ve Bahadır Gençal hakkında da birçok şikâyette bulundu. Yaşanan tartışmalar Huzur Giyim'i de olumsuz etkiledi. Mağaza sayıları önemli ölçüde azaldı.

'ELİNDE, BABAMA AİT VİDEOLAR VAR' ŞİKAYETİ

Baba-oğul Gençal arasında dava devam ederken ilginç de bir soruşturma gündeme geldi. Abdullah Gençal, babasına ait Beykoz Çavuşbaşı'ndaki villanın tasarım işlerini yapan E.M.Ç.'nin (45) babasına şantajda bulunduğunu öne sürerek savcılığa başvurdu. Gençal, Ç.'nin kendisine "Elimde babana ait cinsel içerikli video ve fotoğraflarımız var. Bunları kullanarak ondan para alabiliriz" dediğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Savcılık, şikâyet üzerine Turgut Gençal'ın da bilgisine başvurdu. Şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan E.M.Ç. ise, Turgut Gençal'in villasında tasarım işleri yaptığını, ancak kendisi ile bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Savcılık, soruşturma ile ilgili takipsizlik kararı verdi.