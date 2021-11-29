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    • Yaşam
    • 29.11.2021 09:15
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    • 29.11.2021 09:30
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    Hain tuzak! Yaban keçilerini ceylanları böyle tuzağa düşürüyorlar

    Avcıların hain tuzakları deşifre oldu. Yaptıkları kulübelerin etrafına yiyecek koyan avcılar, kulübeye yaklaşan dağ keçisi, ceylan gibi hayvanları ateş açma pencerelerinden vurarak öldürüyor. İşte o hain tuzakların bulunduğu av kulübeleri...

    Hain tuzak

    Avcıların, kulübe etrafına yemek koyarak yaban hayvanlarını kendilerine çektikleri ve içinde ateş açma pencerelerinin bulunduğu bu kulübelerde gizlenerek hayvanları öldürdükleri belirtiliyor.

    Yaban keçilerine ve ceylanlara hain tuzak

    Türkiye'nin birçok farklı ilinde geyik, dağ keçisi, ceylan gibi yaban hayvanlarının avlanması için açılan av ihaleleri, doğa severlerin ve ilgili kurumların açtığı davalar sonucunda durduruluyor.

    Yasal avcılığın yanı sıra geyik, dağ keçisi, ceylan gibi birçok yaban hayvanı da, kaçak avcıların kurşunlarına hedef oluyor.

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesi de o bölgelerden biri. Avcıların, bölgede dağa taşa kaçak kulübeler inşa ettikleri ve bu kulübelerde günlerce tuzak kurdukları yaban hayvanlarını bekledikleri ortaya çıktı.

        Bölgede "Mahfuz güme" olarak adlandırılan bu kulübeleri tespit eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri de kaçak olan bu yapıları yıkmaya başladı.

        Yıllardır Tunceli'de avcılığa karşı mücadele eden doğa savunucu Haydar Çetinkaya, "Yıllardır Kemaliye bölgesinde insanlar bu şekilde avcılık yapıyor.

            Geç de olsa, müdahale edilmesi çok iyi oldu. Bu bölgede yıllardır yapılan, avcılığın en alçak şeklidir" diye konuştu.

            Öte yandan 234 sivil kuruluşunun change.org'da başlattığı, 'Avcılık tamamen yasaklansın' imza kampanyasında da 113 bin imzaya ulaşıldı.
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