Hain tuzak! Yaban keçilerini ceylanları böyle tuzağa düşürüyorlar

Avcıların, kulübe etrafına yemek koyarak yaban hayvanlarını kendilerine çektikleri ve içinde ateş açma pencerelerinin bulunduğu bu kulübelerde gizlenerek hayvanları öldürdükleri belirtiliyor.
Türkiye'nin birçok farklı ilinde geyik, dağ keçisi, ceylan gibi yaban hayvanlarının avlanması için açılan av ihaleleri, doğa severlerin ve ilgili kurumların açtığı davalar sonucunda durduruluyor.
Yasal avcılığın yanı sıra geyik, dağ keçisi, ceylan gibi birçok yaban hayvanı da, kaçak avcıların kurşunlarına hedef oluyor.