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    • Yaşam
    • 29.11.2021 09:03
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    • 29.11.2021 09:03
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    Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

    Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak. BUDO'nun saat 07.00'de yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de aynı nedenle gerçekleştirilememişti.

    AA
    Deniz otobüslerine lodos engeli

    Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

    BUDO'nun saat 07.00'de yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de aynı nedenle gerçekleştirilememişti.

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    Haberler Yaşam Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
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