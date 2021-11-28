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    Üç işi bir arada yapıyor! Abdülkadir İleri hem hakem hem öğrenci hem de çoban

    Kırıkkale'de oturan 20 yaşındaki Abdülkadir İleri, üç işi bir arada yaptığını söyledi. İleri, "Yeri geliyor çobanlık yapıyoruz, yeri geliyor yevmiyeci olarak işe gidiyoruz. Aileme yük olmamak ve onlara daha ferah bir yaşam sunmak için elimden geleni yapıyorum" diyor.

    İleri üçlü!

    Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü'nde okuyan 20 yaşındaki Abdülkadir İleri, hem bölgesel yardımcı hakem olarak görev yaptığını, hem de ait hayvanların bakımını üstlendiğini kaydetti.




    İleri, "İki yıl atletizmle uğraştım. Sonra talihsiz bir olay yaşadım. Stadyumda olduğum sırada ayağıma yorgun mermi isabet etti. Böyle olunca idmanları bırakmak zorunda kaldım. Akabinde aday hakem, sonrasında da il hakemi oldum. Şu anda bölgesel yardımcı hakem olarak devam ediyorum. Amatör maçlarda da hakemlik yapıyorum" dedi.



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    Haberler Yaşam Üç işi bir arada yapıyor! Abdülkadir İleri hem hakem hem öğrenci hem de çoban
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