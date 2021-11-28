İleri, "İki yıl atletizmle uğraştım. Sonra talihsiz bir olay yaşadım. Stadyumda olduğum sırada ayağıma yorgun mermi isabet etti. Böyle olunca idmanları bırakmak zorunda kaldım. Akabinde aday hakem, sonrasında da il hakemi oldum. Şu anda bölgesel yardımcı hakem olarak devam ediyorum. Amatör maçlarda da hakemlik yapıyorum " dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü'nde okuyan 20 yaşındaki Abdülkadir İleri, hem bölgesel yardımcı hakem olarak görev yaptığını, hem de ait hayvanların bakımını üstlendiğini kaydetti.

Üç işi bir arada yapıyor! Abdülkadir İleri hem hakem hem öğrenci hem de çoban