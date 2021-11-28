Sezer Öztürk yakalandı! (Yurttan haberler)

İstanbul'da eski futbolcu Sezer Öztürk, 2 ay önce trafikte yol verme tartışmasına 1 kişinin ölümüne yol açtı. Öztürk'ün şoförlüğünü yapan Abdullah M. tutuklandı. Öztürk ise dün Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında yakalandı. Tutuklanan Öztürk, "Arabamın önünü kestiler. Ömer Genç, havaya ve yere ateş etti. Ölümden döndüm. Aldığım darbeleri mahkemeye sunacağım. İlla haklı olmak için ölmem mi gerekiyor. Mahkeme başlayana kadar yurt dışındaki işlerimi halledecektim" dedi.