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    Sezer Öztürk yakalandı! (Yurttan haberler)

    2 ay önce trafikte yol verme tartışmasına 1 kişinin ölümüne yol açan eski futbolcu Sezer Öztürk dün Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında yakalandı. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz diğer haberler...

    Sezer Öztürk yakalandı

    İstanbul'da eski futbolcu Sezer Öztürk, 2 ay önce trafikte yol verme tartışmasına 1 kişinin ölümüne yol açtı. Öztürk'ün şoförlüğünü yapan Abdullah M. tutuklandı. Öztürk ise dün Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında yakalandı. Tutuklanan Öztürk, "Arabamın önünü kestiler. Ömer Genç, havaya ve yere ateş etti. Ölümden döndüm. Aldığım darbeleri mahkemeye sunacağım. İlla haklı olmak için ölmem mi gerekiyor. Mahkeme başlayana kadar yurt dışındaki işlerimi halledecektim" dedi.




    ÇOCUKLARIMA NE YAPTI!
    Konya Selçuklu'da şüpheli Mümin G., eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından 3 çocuğunu alıp ortadan kayboldu. Kocası tarafından defalarca kez darp edildiğini söyleyen anne Yasemin K., sosyal medyadan yardım çığlığı atarak çocuklarının bulunmasını istedi.



    Anne, "Ben kendi hayatımdan vazgeçtim, tek derdim çocuklarım. Eşim çocuklarımızı daha karnımdayken döverdi. Şimdi kaçırıp ne yaptı, nereye götürdü bilmiyorum" dedi. (Bulut YAMANDAĞ)



        EVE DÖN
        Aksaray'da babasıyla tartışıp evi terk eden Edanur Günay'dan 8 gündür haber alınamadı. Ailesi, 17 yaşındaki genç kıza çağrı yaptı: Bir an önce dönmeni bekliyoruz.




        AKINCI YASTA
        İstanbul'dan Bursa'ya giden İHH gönüllüleri kaza geçirdi. TIR'ın altına giren araçta 4 kişi can verdi. Ölenlerden Tarık Kesekçi'nin Akıncı SİHA yapımında görevli olduğu belirlendi. Baykar'da yas ilan edildi.

        HAVADA CAN PAZARI
        İstanbul - Antalya seferinde bir kişi kalp krizi geçirdi. Uçaktaki 3 doktorun müdahalesi ile iyileşti.

        KENDİNE REHİN
        Bursa'da suç makinesi Emre C, kahveye daldı. Bıçakla kendini rehin aldı! Polis, 2 saatte kurtardı.
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        Haberler Yaşam Sezer Öztürk yakalandı! (Yurttan haberler)
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