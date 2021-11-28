Her tarafı suçlu! Metroda dehşet saçan Emrah Yılmaz ailesine de kabus yaşatmış

Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip dehşeti yaşattıktan sonra tutuklanan saldırgan Emrah Yılmaz'ın ailesine de kabus yaşattığı ortaya çıktı. Yılmaz, daima kötü bir evlat oldu. Tehditlerine maruz kaldıkları oğulları hakkında aile uzaklaştırma kararı aldırdı. Öyle ki babası oğlunun cezaevine dahi girmesini istedi.
Saldırgan, anne ve babası şikayetçi olunca geri çekmelerini istedi. İstediğini alamayınca ölümle tehdit etti. Hatta Emrah Yılmaz, daha da ileri gidip 2018'de annesini rehin aldı.
Saldırgan, anne ve babası şikayetçi olunca geri çekmelerini istedi. İstediğini alamayınca ölümle tehdit etti. Hatta Emrah Yılmaz, daha da ileri gidip 2018'de annesini rehin aldı.