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    Adana'da 'Alec Baldwin' olayını aratmayan olay! Silahla oyun olmaz

    Ünlü oyuncu Alec Baldwin, silahla yanlışlıkla yönetmeni öldürdü. Adana’da da benzer bir olay yaşandı. Enver Yaş’ın silahı tutukluk yaptı. Arkadaşı Halil Ç. de silahın tetiğine dokununca katil oldu.

    Hollywood ruleti!

    Amerikalı aktör Alec Baldwin, geçtiğimiz ay film setinde meydana gelen silahlı kazada görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Benzer olay Adana'da yaşandı.

    Yüreğir ilçesinde 2 katlı müstakil evin bahçesinde, ruhsatsız tabancasıyla atış yapan 23 yaşındaki Enver Yaş'ın yanına, mahalleden arkadaşları Halil Ç. (33), Ahmet A. (18) ile Mustafa O. (18) geldi. Yaş'ın atış yaptığı tabanca bir süre sonra tutukluk yaptı. Bunun üzerine Halil Ç., tabancanın mekanizmasını sökerek tamir etmeye çalıştı. Silahın kabzasından tuttuğu sırada tabancanın ateş alması üzerine Enver Yaş başından yaralandı. Silah sesini duyup bahçeye çıkan ailesi, kanlar içerisindeki Yaş'ı otomobille hastaneye götürdü.



    Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yaş kurtulamadı. Halil Ç. de Yaş'ın hayatını kaybetmesi sonrası tutuklandı.




    Oyuncu Alec Baldwin, Rust filminin çekimlerinde katil olmuştu. Baldwin'in kuru sıkı tabancası tutukluk yapmıştı. Çekime ara verildikten sonra Baldwin'in silahndan çıkan kurşunlar, filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile yönetmeni Joel Souza'ya isabet etti. Halyna Hutchins olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bu olay hala çözülemedi.

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    Haberler Yaşam Adana'da 'Alec Baldwin' olayını aratmayan olay! Silahla oyun olmaz
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