Yılan hikayesine dönen kaçırılma!

KİLO VER BIÇAĞI!

Diyarbakır Kayapınar'da şizofren hastası H.E. (39), muayene olmak için Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Dr. Aziz Tanelçi, muayene ettiği H.E.'ye kronik rahatsızlığını hatırlatıp kilo vermesi gerektiğini söyledi. Sinirlenen H.E, doktora bıçakla saldırdı. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralandı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları bıçaklayarak parçaladı. Diğer görevliler tarafından uzaklaştırılan H.E., polis tarafından gözaltına alındı.