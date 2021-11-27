Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yılan hikayesine dönen kaçırılma!

    Gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, kaybolduktan 4 gün sonra bulundu. Parası için ailesi tarafından kaçırıldığını söyledi. Torunu Bige Altıparmak ise eski erkek bakıcının kaçırdığını anlattı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Kasım tarihli yurttan ve dünyadan haberler...

    Yılan hikayesi!

    İzmir'de özel bir bakımevinde kalan gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu (86), 19 Kasım'da ortadan kayboldu.



    4 gün sonra ise Bodrum'da bulundu. Enbiyaoğlu, torunu ve kızının kendisinin paralarını alabilmek için huzurevine attığını ileri sürdü. Enbiyaoğlu'nun eski erkek bakıcısı M.N.A. (62) tarafından kaçırıldığını söyleyen torunu Bige Altıparmak, anneannesinin iddialarını yalanladı.



    Altıparmak, "Anneannemi eski bakıcısı kaçırmış. Bu kişi anneannemin kredi kartını kullanıyor. Anneannemin kredi kartını kullanmaktan vazgeçsin. Kredi kartıyla oyun konsolları, erkek spor kıyafetleri, avukatlarına hediyeler alıyor" dedi.



        EN BABA ACI
        Bolu'da nakliyecilik yapan 3 çocuk babası Muhammed Kahraman, evde ruhsatlı silahını oğlu Özdemir Efe Kahraman'ın (10) yanında temizlemeye başladı. çük çocuk, babasının silahı nasıl temizlediğini izlerken baba, bir anda tetiğe bastı. Oğlunu göğsünden vurdu. Babası tarafından hastaneye götürülen Efe, 2 saat sonra hayatını kaybetti. Baba, gözaltına alındı.



        KİLO VER BIÇAĞI!
        Diyarbakır Kayapınar'da şizofren hastası H.E. (39), muayene olmak için Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Dr. Aziz Tanelçi, muayene ettiği H.E.'ye kronik rahatsızlığını hatırlatıp kilo vermesi gerektiğini söyledi. Sinirlenen H.E, doktora bıçakla saldırdı. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralandı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları bıçaklayarak parçaladı. Diğer görevliler tarafından uzaklaştırılan H.E., polis tarafından gözaltına alındı.



        KÜBRA'YA NE OLDU
        Diyarbakır'da Kübra Ekin (22), 14 gün önce alışveriş için evden çıktı. Bir daha kendisine ulaşılamadı. Endişeli bekleyişini sürdüren anne Rahime Özdemir, "Kızımın başına bir şey gelmiş ya da biri onu alıkoymuş" dedi. Ekin, 6 ay önce marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı.



            KESİK BAŞI DNA ÇÖZECEK
            Zonguldak'ta Mustafa Keleş (71), 5 gün önce başı bedeninden kesilip toprağa gömülmüş halde bulundu. Kardeşi Kamil Keleş, "Kim yaptıysa cezasını çeksin. Katil bulunsun. Biz de rahat edelim" dedi. Köylülerden parmak izi ve DNA alınacak.



            POTAŞOK!
            Başakşehir'de bir çocuk, arkadaşını basket sahasına getirdiği pitbull cinsi köpekle korkuttu. Ne yapacağını bilemeyen çocuk köpekten kaçmak için korkuyla potaya tırmandı.



            Türkiye'de pitbull sorununa çözüm bulunamıyor. Bu kez saldırı yaşanmasa da büyük bir korkunun merkezinde yine pitbull vardı. İstanbul Başakşehir'de bir basketbol sahasına pitbullunu alıp gelen çocuk, korkan arkadaşının üzerine gitti. Köpekten korktuğu için ne yapacağını bilemeyen talihsiz çocuk çareyi basketbol potasına tırmanmakta buldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay sonrası büyük korku yaşadığını belirten Y.T., "Hayatımın en korku dolu dakikalarını yaşadım. Bayılmak üzereydim. Pitbull tehlikeli. Arkadaşımın bu yaptığını anlamak mümn değil. Ya bir anda beni parçalasaydı. Ya da b.ayılıp potadan yere çakılsaydım" dedi.



                BU NEYİN KAFASI!
                Kırıkkale'de bir evinde beslediği Afrika kökenli piton yılanının görüntüsünü TikTok'tan paylaşan gence, 8 bin 692 lira para cezası kesildi. Polis ekipleri, Doğa Koruma ve Tabiat Milli Parkla Şube Müdürlüğü görevlileri ile birlikte B.M.'nin Ovacık Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gitti. Yılanı besleyen B.M.'ye ise 8 bin 692 lira idari para cezası uyguladı. B.M. hakkında da adli işlem başlatıldı. Ekipler tarafından el konulan yılan hayvanat bahçesine teslim edildi. Yetkililer, bu gibi durumlarda gerekenin yapılacağını söyledi.



                ARKADAŞ KURBANI
                Adana Çukurova'da 22 yaşındaki Ulaş Çelikten, sokak ortasında arkadaşı M.C. ile kavga etti. Şüpheli, Çelikten'e tabanca ile defalarca ateş açtı. Bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Göğsünden, sırtından, bacağından ve kasığından aldığı kurşun yaraları nedeniyle yere yığılan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi arama çalışmaları başlattı.



                3 TALİHLİYE 258'ER BİN
                10 bilen 3 kişi, 258 bin 658'er lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 340'ar lira, 8 bilenler 261'er lira, 7 bilenler 49'ar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                VAKA SAYISI 24 BİN 2
                Türkiye'de dün 361 bin 229 Covid-19 testi yapıldı. 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 25 bin 341 oldu.

                5 ÜLKEYE KAPI KAPANDI
                Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Covid-19 varyantı 'Nu' nedeniyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye gidiş ve gelişlerin kapatıldığını açıkladı.

                SONBAHAR
                Manisa'da öğretmen Bahar Zeybek, trafik kazası geçirdi. Yaşamını yitirdi. Kardeşi Özge de yoğun bakıma girdi. Ancak çük kız ne yazık ki can verdi.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                FETÖ’cü Adil Öksüz’ün kaçışı hakkında yeni bilgiler!
                Haberler Yaşam Yılan hikayesine dönen kaçırılma!
                    SON DAKİKA