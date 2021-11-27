Yılan hikayesine dönen kaçırılma!

İzmir'de özel bir bakımevinde kalan gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu (86), 19 Kasım'da ortadan kayboldu.
4 gün sonra ise Bodrum'da bulundu. Enbiyaoğlu, torunu ve kızının kendisinin paralarını alabilmek için huzurevine attığını ileri sürdü. Enbiyaoğlu'nun eski erkek bakıcısı M.N.A. (62) tarafından kaçırıldığını söyleyen torunu Bige Altıparmak, anneannesinin iddialarını yalanladı.
Altıparmak, "Anneannemi eski bakıcısı kaçırmış. Bu kişi anneannemin kredi kartını kullanıyor. Anneannemin kredi kartını kullanmaktan vazgeçsin. Kredi kartıyla oyun konsolları, erkek spor kıyafetleri, avukatlarına hediyeler alıyor" dedi.