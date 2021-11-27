Yılan hikayesine dönen kaçırılma!





3 TALİHLİYE 258'ER BİN

10 bilen 3 kişi, 258 bin 658'er lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 340'ar lira, 8 bilenler 261'er lira, 7 bilenler 49'ar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



VAKA SAYISI 24 BİN 2

Türkiye'de dün 361 bin 229 Covid-19 testi yapıldı. 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 25 bin 341 oldu.



5 ÜLKEYE KAPI KAPANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Covid-19 varyantı 'Nu' nedeniyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye gidiş ve gelişlerin kapatıldığını açıkladı.

SONBAHAR

Manisa'da öğretmen Bahar Zeybek, trafik kazası geçirdi. Yaşamını yitirdi. Kardeşi Özge de yoğun bakıma girdi. Ancak küçük kız ne yazık ki can verdi.