Türkiye genelinde yapılan “Muhteşem Cuma” satışları büyük müşteri çekti

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, 3 gün sürecek Muhteşem Cuma nedeniyle turist yoğunluğu yaşandı. Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak kente gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yaparken, akşamları da kaldıkları otellerde eğlendi. İranlı sanatçıların müziği eşliğinde eğlenen turistler, mekanları karnaval havasına çevirdi.

İndirimli alışveriş için Van'a geldiğini belirten Elham Zeyni, "Burası İran'a yakın olduğu için geliyoruz. Van'ı çok seviyoruz. Gündüzleri alışveriş yapıyoruz, akşamları da eğleniyoruz. Çok güzel geçiyor. Buradaki insanlar bizimle ilgileniyor. Çok memnunuz" dedi. Van Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Yunus Yüksel ise "3 bin 500 turist giriş yaptı. Otellerimiz dolu" diyerek memnuniyetini dile getirdi.