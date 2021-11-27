Maltepe'de kan donduran iddia: Kediyi öldürdü poşete koyup attı

Olay, geçtiğimiz cumartesi öğle saatlerinde Feyzullah Mahallesi'nde bulunan binada meydana geldi. Sokak hayvanlarını besleyen İnci Gerez'in iddiasına göre, baktığı 'Kıpır' isimli kedi, son olarak binanın bahçesinde kayboldu. Bir süre kediyi bulmak için çevrede arama yapan Gerez, kediyi bulamayınca binanın güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
İnci Gerez, binanın temizlik çalışanı olan Sevinç M.'nin kediyi öldürüp bir poşete koyarak dışarı attığının görüntülere yansıdığını ileri sürdü. Bunun üzerine Gerez, yanına gittiği temizlik çalışanı Sevinç M. ile tartıştı. Tartışmanın ardından ikili arasında arbede yaşandı. Yaşanan olay sonrası Gerez, temizlik işçisinden şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
"PLANLI BİR ŞEKİLDE KEDİYİ BOĞUP ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"
Eşiyle sokak hayvanlarına baktığını söyleyen İnci Gerez "Bu kadar yakınımızda yaşanması beklemediğimiz bir şey. Bunlar her gün gördüğüm selam verdiğim insanlar. Bu kedi bizim binamıza yaklaşık bir ay önce sol patisinde dikiş izleriyle geldi. Sonra kediye bakmaya başladık. Bina olarak herkes kedilere bakıyor, onları besliyor. Kediyi binadan bir kişi sahiplenmek istiyor.