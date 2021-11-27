Maltepe'de kan donduran iddia: Kediyi öldürdü poşete koyup attı

"PLANLI BİR ŞEKİLDE KEDİYİ BOĞUP ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Eşiyle sokak hayvanlarına baktığını söyleyen İnci Gerez "Bu kadar yakınımızda yaşanması beklemediğimiz bir şey. Bunlar her gün gördüğüm selam verdiğim insanlar. Bu kedi bizim binamıza yaklaşık bir ay önce sol patisinde dikiş izleriyle geldi. Sonra kediye bakmaya başladık. Bina olarak herkes kedilere bakıyor, onları besliyor. Kediyi binadan bir kişi sahiplenmek istiyor.