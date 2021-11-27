Cami çıkışı kan davalıları tarafından pusuya düşürülerek öldürülen maktulün katilleri yakalandı

"Kan Gütme Saiki İle Öldürmeye Azmettirme" ve "Kan Gütme Saiki İle Öldürme" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.A. (47), Ş.Ç. (69), S.Ç. (47), R.Ç. (42). Y.Y. (56), T.E. (47) ile E.T. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.Ç. ve A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN