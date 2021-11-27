Cami çıkışı kan davalıları tarafından pusuya düşürülerek öldürülen maktulün katilleri yakalandı

Diyarbakır'da 4 yıldır önce H.Ç'nin bir yakını tarafından öldürülmesinin ardından kan davalılarından kaçan Veysi Özbey, Denizli'nin Honaz ilçesine taşınarak sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı.
Kan davalıları tarafından takip edilen Veysi Özbey, 25 Eylül tarihinde Honaz'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yeni Camide yatsı namazından çıktıktan sonra cami avlusunda kurulan silahlı pusu sonucu hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından çevrede bulunan güvenlik ve KGYS kameraları ile PTS kayıtlarının titiz ve kapsamlı bir şekilde incelenmesi neticesinde şüphelilerin kimlikleri ile kiralık kullandıkları sahte plakalı araç tespit edildi.