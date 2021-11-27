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    • Yaşam
    • 27.11.2021 12:41
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    • 27.11.2021 12:45
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    İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor! Emniyet kemeri takmayan bir taksici cezayı yedi

    İstanbul'da vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimler sürüyor. Kadıköy'de, emniyet kemeri takmayan bir taksiciye 144 lira para cezası uygulandı. eza kesilen taksi sürücüsü, ”Yolcu indirdim, ondan ehliyet kemeri takamadım" dedi. Haberin detayları...

    AA
    İHA
    İstanbul’da taksicilere yönelik denetimler sürüyor

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde kurulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.

    Uygulama kapsamında, taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

    Emniyet kemeri takmayan bir taksiciye 144 lira idari para cezası uygulandı.
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        Haberler Yaşam İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor! Emniyet kemeri takmayan bir taksici cezayı yedi
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