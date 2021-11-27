İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor! Emniyet kemeri takmayan bir taksici cezayı yedi

Uygulama kapsamında, taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.
Emniyet kemeri takmayan bir taksiciye 144 lira idari para cezası uygulandı.
Uygulama kapsamında, taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.
Emniyet kemeri takmayan bir taksiciye 144 lira idari para cezası uygulandı.
Ceza kesilen sürücü, "Yolcu indirdim, ondan ehliyet kemerini takamadım. Memur beyler görevini yapıyor" diye konuştu.