Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan İclal Dağcı 17 yaşında 8 dil biliyor

Okulda öğrendiği Arapça ve İngilizce dışında, herhangi bir kurs ya da eğitimci desteği almadan kendi imkanlarıyla yabancı dil öğrenmeye karar veren 17 yaşındaki İclal Dağcı, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca, Almanca ve Rusça öğrendi.







Dağcı, özellikle salgın dönemini yeni diller öğrenmek için fırsata çevirirken, son 11 ayda Almanca ve Rusça dillerini birlikte öğrenerek iki dil daha konuşmaya başladı. İngilizce ve Arapçayı ilkokulda öğrenmeye başladığını belirten Dağcı, "Kendi başına dil öğrenmek imkansız bir şey değil. Evde interneti kullanarak dil öğrenmek gayet mümkün bir şey. Pek çok ülkede, birden fazla dil bilen insana çok rastlıyoruz. Ben 17 yaşındayım 8 dil biliyorum ve yurt dışına hiç çıkmadım" ifadelerini kullandı.

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