Çiçek Pasajı'nda kadını rehin alıp pompalı tüfekle dehşet saçan şüpheli adliyeye sevk edildi: Aşk için yaptım

AŞK İÇİN YAPTIM

Şüpheli, bir süre sonra Güven Timlerinin ikna etmesi sonucu gözaltına alındı. Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan L.E.Ö., adliyeye sevk edildi. L.E.Ö, gazetecilerin neden silah çektiniz sorusuna "Aşk için" diye yanıt verdi.

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