Turkuvaz Dergi Grubu’nun yeni dergisi “Diana Dikiş” çıktı!

Otuz yılı aşkın süredir moda dünyasına yön veren Diana Dikiş dergisi, artık Türkiye'de! Temel kalıp ve patronları ile yayınlandığı ülkelerde yıllardır güvenle başvurulan bir rehber olan Diana Dikiş dergisi; çarpıcı siluetler, göz alıcı desenler, dikimi kolay ve şık modellerle Türkiye'deki dikiş tutkunları için yepyeni bir alternatif olacak.





Esra Erol'un tüm pozitif enerjisiyle kapağında yer aldığı Diana Dikiş dergisinin ilk sayısında bluzdan cekete, pantolondan mantoya en yeni modelleri bulabilirsiniz.

Herkesin kendine yakın bulduğu bir pratikle hayatını biraz daha anlamlı kılmaya çalıştığı şu günlerde Diana Dikiş dergisi hayatınızı güzelleştirecek.