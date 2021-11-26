UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır Kalesi geleceğe taşınacak

Restorasyon çalışmalarında tarihe ışık tutan eserler ortaya çıkarıldı. Birçok döneme ait izlerin olduğu buluntular, kentin tarihi açısından önemli bilgiler içeriyor.

Urfa Kapı'da gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarında ise burç kapıları, nişler, mancınık ayaklarının konulduğu taş kaideler, mancınık gülleleri, Akkoyunlu dönemine ait gümüş sikke ve farklı dönemlerde yapılan savaşlardan kalma birçok ok uçları, yağmur olukları, çörtenler, Roma ve seyirdim yolları bulundu. İçkale'de yapılan çalışmalarda ise Roma Kral Yolu ile Amida Höyük'ün batı tarafında yapılan kazılarda 3 burcun kapısına ulaşıldı.

7 ve 8 nolu burçlarda yürütülen restorasyon çalışmalarında, halkın su ihtiyacını karşılamak amacıyla Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen künklerden oluşan su dağıtım sistemi bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarıyla tüm hızıyla devam edecek. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte başta Sur'lar olmak üzere, tarihi mekânlar, camiler, hanlar ve hamamlar çok sayıda eserin bulunduğunu söyledi. Sur'larda yürütülen çalışmalara başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlıkları ile Diyarbakır milletvekillerinin ciddi desteklerinin olduğunun altını çizen Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bu gayretler birleşince işler oluyor. Şu anda 2 grup ihalemiz devam ediyor. Biri İçkale diğeri de Yedikardeş Burcu'ndan Urfakapı'ya kadar olan bölümde çalışmalarımız var. Şimdi üçüncü ihalemizi yaptık. Sur'larda daha çok işimiz var."

İSTİHDAM VE KALKINMA PROJESİ

Silvan Projesi ile gelecek yılın sonunda ilk tarımsal sulama başlayacak. Vali Münir Karaloğlu, "2022 yılında 75 bin dönümlük alanda Kuruçay, Pamukçay ve Başlar barajımızdan ilk sulamaya başlayacağız . Silvan Barajı, Diyarbakır'da 305 bin insana yeni istihdam olanağı sağlayacak ve yıllık bugünkü rakamlarla 3,5 milyarlık bir tarımsal gayri safi milli hasıla oluşturacak. Projenin tamamlanmasıyla ülkemiz, bölgemiz, Diyarbakır'ımız çok büyük bir tarımsal ivmeyi de yakalamış olacak. Burada çalışan bölgenin çocuklarını, Kürt çocuklarını gelip bir ahlaksız örgüt öldürmesin diye de koca bir güvenlik teşkilatı kurmak zorunda kalmışız. Bu da bizim üzüntümüz ama biz her koşulda inşallah bu proje tamamlanacak ve halkın hizmetine sunulacaktır" dedi.

ŞEYHANDEDE ŞELALESİ MİLLİ PARK OLUYOR

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yer alan Şeyhandede Şelalasi'nin milli park olması için süreç başladı. Vali Münir Karaloğlu, kent turizmi açısından önemli bir yerde bulunan Şeyhandede Şelalasi'nin koruma altına alınması amacıyla çalışmaya başladıklarını söyledi. Yabanardı ve Şeyhandede Şelalesi arasındaki vadinin tamamında Milli Park için çalışmaların tamamlandığını aktaran Karaloğlu, "Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, teknik çalışmaları tamamlandı. Şu anda Tarım ve Orman Bakanımızın imzasına sunuldu. İnşallah önümüzdeki günlerde Şeyhandede Tabiat Parkı ilan edilmiş olacak" dedi.

TURİST YAĞACAK

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ovabağ mahallesinde Karacadağ "Lav Yolu" bisiklet turu ve doğa yürüyüşü yapıldı. Vali Karaloğlu, Köprü Mağarası içinde gazetecilere yaptığı açıklamada; Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in Mezopotamya'nın altın üçgeni denilen bölgede Karacadağ'ın eteklerinde kurulduğunu söyledi.

Karacadağ'ın jeoparklar ağına dahil edilmesi için UNESCO'ya yapılan müracaat sürecini anlatan Karaloğlu, Karacadağ'ın UNESCO tarafından kabul edilen listeye eklendiğinde bölgeyi daha çok insanın ziyaret edeceğini belirtti

İKİ GÖZÜM DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sadece Diyarbakır fotoğraflarından oluşan, profesyonel veya amatör fotoğrafçılar bir araya getiren "İki Gözüm Diyarbakır Fotoğraf Platformu"nu oluşturdu.

Tarihi Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksinde düzenlenen lansman toplantısında, platformda en fazla beğeni alan fotoğraflar sergilendi. Vali Münir Karaloğlu, "Tanıtımını yaptığımız İki Gözüm Diyarbakır platformu şu anda dünyadaki meşhur sosyal medya platformları gibi bir platform. Bu platform dünyada ilk defa bir şehrin platformu olarak Diyarbakır'da" dedi.