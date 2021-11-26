Bakırköy'de feci kaza! Aydınlatma direğini deviren otomobil yan yoldaki otomobile çarptı...
Son dakika haberleri... İstanbul Bakıköy'de D100 Karayolu'nda otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğini devirdi ardından yan yola fırlayarak başka bir otomobile çarptı. Olayda 5 kişi yaralandı.
26.11.2021 01:55
- Son Güncelleme: 26.11.2021 01:57
İstanbul'da Bakıröy'de D100 Karayolu'nda otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğini devirdi ardından yan yola fırlayarak başka bir otomobile çarptı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çürük, 06 KA 3415 plakalı otomobili ile Yenibosna mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.