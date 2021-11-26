Bakırköy’de feci kaza! Aydınlatma direğini deviren otomobil yan yoldaki otomobile çarptı...

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ



Kaza, D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çürük, 06 KA 3415 plakalı otomobili ile Yenibosna mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.