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Bakırköy'de feci kaza! Aydınlatma direğini deviren otomobil yan yoldaki otomobile çarptı...

Son dakika haberleri... İstanbul Bakıköy'de D100 Karayolu'nda otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğini devirdi ardından yan yola fırlayarak başka bir otomobile çarptı. Olayda 5 kişi yaralandı.

26.11.2021 01:55 - Son Güncelleme: 26.11.2021 01:57
Bakırköy’de feci kaza! Aydınlatma direğini deviren otomobil yan yoldaki otomobile çarptı...

İstanbul'da Bakıröy'de D100 Karayolu'nda otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğini devirdi ardından yan yola fırlayarak başka bir otomobile çarptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakırköy’de feci kaza! Aydınlatma direğini deviren otomobil yan yoldaki otomobile çarptı...

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ


Kaza, D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çürük, 06 KA 3415 plakalı otomobili ile Yenibosna mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bakırköy’de feci kaza! Aydınlatma direğini deviren otomobil yan yoldaki otomobile çarptı...

ÖNCE DİREĞE SONRA ARABAYA ÇARPTI

Kontrolden çıkan otomobil önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da yan yola savrularak Tolga Sivrikaya yönetimindeki 54 ABY 024 plakalı otomobil çarptı.

Bakırköy’de feci kaza! Aydınlatma direğini deviren otomobil yan yoldaki otomobile çarptı...

Çarpmanın etkisiyle Tolga Sivrikaya'nın kullandığı otomobil savrularak yol kenarındaki otobüs durağı ile bir AVM'nin otoparkındaki yeşillik alana savruldu.

Bakırköy’de feci kaza! Aydınlatma direğini deviren otomobil yan yoldaki otomobile çarptı...

5 YARALI

Kazada sürücü aynı otomobilde bulunan Ahmet Çürük, oğlu Emin Çürük, Murat Yaz ile Bünyamin Yıl yaralandı. Diğer otomobildeki yolcu Nilay Barut yaralanırken, sürücü Tolga Sivrikaya kazayı yara almadan atlattı.

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