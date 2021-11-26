Paşa Efendi Künefe: “Lezzetli baklava ısırınca ağızda erimeli!”

Mersin'de hizmet veren Paşa Efendi Künefe kurucusu Rıdvan Cabadak, konuyla ilgili şu sözlerle açıklamada bulundu: "Müşterilerimize geleneksel lezzetlerimizi sunuyoruz. Baklava bu lezzetler arasında yer alıyor. Lezzetli baklava, özenli bir çalışmayı gerektiriyor. Baklava hamurunun kıvamında olması çok önemli. Biz, baklavada geleneksel lezzetli ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizden olumlu geri dönüşler de alıyoruz. Bunlar bizim için itici bir güç oluyor, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."





İYİ BAKLAVANIN RENGİ ALTIN SARISI OLMALI

Lezzetli baklavanın altın sarısı bir renge sahip olması gerektiğini belirten Paşa Efendi Künefe Kurucusu Rıdvan Cabadak, "Baklavada rengi tutturmak önemli. Altın sarısı renk baklava, yerken ağızda dağılıyor. Ayrıca çıtır çıtır olduğu için çatalı baklavaya batırdığınızda bu sesi duyabiliyorsunuz. Baklava yapan birçok yer var. Ama sunulan her baklava müşteriden aynı tepkiyi almıyor. Bunun sebeplerinden biri de iyi baklavanın altın kurallarını bilmemek. Lezzetli bir baklavayı yedikten saatler sonra bile aynı tadı hatırlayabiliyor olmanız gerekiyor. Ancak bu his, o baklavanın leziz olduğunu ifade ediyor. Biz de işin mutfak kısmında buna çok önem veriyoruz. Herhangi bir baklava değil, geleneksel tadı barındıran en lezzetli baklavayı sunuyoruz." ifadelerinde bulundu.





SICAK HAVADA BAKLAVAYA KOYU ŞERBET VERİLMELİ

İyi bir baklava için şeker kaynatırken derecesine dikkat edilmesi gerektiğini belirten "Şerbet, baklavanın tadını veren en önemli unsurlardan biri. Bu nedenle şeker kaynatırken derece uygun ayara getirilmeli. Sıcak havada baklavaya koyu şerbet verilmeli. Soğuk havalarda ise gevşek şeker verilmesi gerekiyor." sözleriyle şerbetin niteliklerinden bahsetti.

Açıklamalarına devam eden Cabadak, "Baklava yapımı gerçekten zor. Baklava ustasının maharetli olması gerekiyor. Teknolojiden ziyade, bu konuda kendini geliştirmiş ve iyi bir baklavanın nasıl yapıldığına vakıf olan ustalara ihtiyaç var. Türkiye'nin her ilinde muhteşem baklavalar yapan pek çok usta mevcut. Bu konuda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Biz de çok özel ustalarla birlikte çalışıyoruz." ifadelerinde bulundu.

"Bu bir ilandır"