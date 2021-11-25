Son dakika: Adana'da gece yarısı iki grup arasındaki kavgadan kan aktı

Adana'da kumar oynatıldığı öne sürülen bir mekanda kumar masasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vuruldu. Yaralıyı adamı oğlu hastaneye götürürken, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı adamın oğlu babası ambulansa bindirildiği esnada gözyaşlarına boğuldu.