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    • Yaşam
    • 26.11.2021 06:23
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    • 26.11.2021 06:23
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    Son dakika: Adana'da gece yarısı iki grup arasındaki kavgadan kan aktı

    Son dakika haberine göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde iki grup arasında kumardan dolayı kavga çıktı. Çıkan kavganın kısa sürede büyümesinin ardından sliahlar çekildi. Silahla vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi.

    AA
    Adana’da tabancayla vurulan kişi öldü

    Adana'da kumar oynatıldığı öne sürülen bir mekanda kumar masasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vuruldu. Yaralıyı adamı oğlu hastaneye götürürken, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı adamın oğlu babası ambulansa bindirildiği esnada gözyaşlarına boğuldu.

    Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bulunan kumar oynatıldığı değerlendirilen bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mazlum Ağarman (51), birlikte kumar oynadığı boksör lakaplı A.Z ile tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında boksör lakaplı A.Z yanında bulunan tabanca ile Mazlum Ağarman'a ateş açarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ardından taksiye binerek kaçtı.

        "YARALI BABASI AMBULANSA BİNDİRİLDİĞİ SIRADA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"
        Kanlar içerisinde yere yığılan Mazlum Ağarman yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ağarman ambulansa bindirilerek Seyhan Devlet Hastanesine sevk oldu. Ağarman ambulansa bindirildiği sırada oğlu gözyaşlarına boğuldu. Ağarman kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesine yaşamını yitirdi.

        YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
        Ağarman'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken yakan şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı.

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