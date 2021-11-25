Adana'da korkunç son! Sokak ortasında 5 yerinden vurulan genç kaldırıldığı hastanede öldü

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Mendres Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ulaş Çelikten (22) ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen şüpheli Çelikten'e tabanca ile defalarca ateş açıp bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.
"YARALIYI HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI"
Göğsünden, sırtından, bacağından ve kasığından aldığı kurşun yaraları nedeniyle Ulaş Çelikten yere yığıldı. Bu sırada Çelikten'i kimliği belirlenemeyen bir kişi aracıyla Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Çelikten'i hastaneye getiren kişi ardından otomobiline binerek hızla olay yerinden kaçtı. Polis Çelikten'i hastaneye getiren ve kaçan şüpheliyi arama çalışmaları başlattı.