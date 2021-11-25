Adana'da korkunç son! Sokak ortasında 5 yerinden vurulan genç kaldırıldığı hastanede öldü

"YARALIYI HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI"

Göğsünden, sırtından, bacağından ve kasığından aldığı kurşun yaraları nedeniyle Ulaş Çelikten yere yığıldı. Bu sırada Çelikten'i kimliği belirlenemeyen bir kişi aracıyla Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Çelikten'i hastaneye getiren kişi ardından otomobiline binerek hızla olay yerinden kaçtı. Polis Çelikten'i hastaneye getiren ve kaçan şüpheliyi arama çalışmaları başlattı.