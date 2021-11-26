Çorum Belediyesi'nin hizmetleri beğeni kazanıyor (YEREL YÖNETİMLER)

Çorum Belediyesi'nin gençlere yönelik yaptığı önemli hizmetler gençler başta olmak üzere tüm kesimlerin beğenisini kazanıyor. Son olarak Çorumlu Obası Gençlik Kampı projesini hayata geçiren Çorum Belediyesi, AK Parti Genel Merkezi tarafından 1'ncilik ödülüne değer bulundu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediyecilik alanındaki her türlü çalışmada olduğu gibi gençlere yönelik hizmetlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yolda ilerlediklerini söyledi. Aşgın, "Gücümüzü, Sayın Cumhurbaşkanımızdan alıyoruz. O'nun gösterdiği istikamette aşkla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Teknofest kuşağı olarak adlandırdığı bu kuşak bizleri gelecek hedeflerimize ulaştıracaktır. Gençlerimize güveniyoruz" diye konuştu.

İMZALAR ATILDI

Şehit Erkut Akbay Mahallesi afet riskli alanda kentsel dönüşüm süreci hızlanıyor. Yüreğir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın GEDAŞ firması tarafından kıymet takdirleri tamamlanan taşınmaz sahipleri ile uzlaşma görüşmelerine başladı. Uzlaşma sağlanan mahalle sakinlerinden Nafiye Boztaş ve Ahmet Karadağ, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in huzurunda ilk imzaları atarak büyük dönüşümün yolunu açtı.