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    • Yaşam
    • 25.11.2021 05:08
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    • 25.11.2021 05:40
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    İzmir'de Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı!

    İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçelerinin açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İHA
    Yunanistan’ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

    İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.



    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Menderes ilçesi Özdere açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.



    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ
    Çeşme ilçesi Süngükaya açıklarında ise yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan 61 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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    Haberler Yaşam İzmir'de Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı!
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