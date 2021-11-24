İzmir'de Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı!





İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Çeşme ilçesi Süngükaya açıklarında ise yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan 61 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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