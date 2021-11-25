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    • Yaşam
    • 25.11.2021 08:21
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    • 25.11.2021 08:45
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    Son dakika: Şişli’de feci kaza! Otomobil refüje çarpıp takla attı

    Son dakika haberi... Şişli’de seyir halindeki otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Otomobil içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çevrede bulunan görgü şahitleri de otomobil içinde 1 kişinin daha olduğunu ama olay yerinden uzaklaştığını iddia etti.

    Otomobil refüje çarpıp takla attı

    Kaza 06.30'da Şişli Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün belirlenemeyen 34 CPZ 051 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.



    OTOMOBİLDE SIKIŞAN 2 KİŞİ ÇIKARILDI
    Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobili gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen kaza yerine itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan Burçay Ay ve Murat Ay'ı çıkararak ambulansa götürdü.

    Otomobil refüje çarpıp takla attı



    OTOMOBİLDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
    İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye götürüldü. Takla atan otomobilde de maddi hasarın olduğu öğrenildi.

        Çevrede bulunan görgü şahitleri de otomobil içinde 1 kişinin daha olduğunu ama olay yerinden uzaklaştığını iddia etti.
        Polis ekipleri ise kazanın çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

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        Haberler Yaşam Son dakika: Şişli’de feci kaza! Otomobil refüje çarpıp takla attı
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