Çevrede bulunan görgü şahitleri de otomobil içinde 1 kişinin daha olduğunu ama olay yerinden uzaklaştığını iddia etti.

Polis ekipleri ise kazanın çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

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