Kaza 06.30'da Şişli Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün belirlenemeyen 34 CPZ 051 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
OTOMOBİLDE SIKIŞAN 2 KİŞİ ÇIKARILDI
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobili gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen kaza yerine itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan Burçay Ay ve Murat Ay'ı çıkararak ambulansa götürdü.
OTOMOBİLDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye götürüldü. Takla atan otomobilde de maddi hasarın olduğu öğrenildi.