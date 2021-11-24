Kırıkkale'de korku dolu anlar! Mobilya malzemeleri taşıyan pikap seyir halinde alev alev yandı





MADDİ HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Çıkan yangında maddi hasar oluştu.

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