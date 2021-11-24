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    • Yaşam
    • 25.11.2021 05:33
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    • 25.11.2021 05:33
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    Kırıkkale'de korku dolu anlar! Mobilya malzemeleri taşıyan pikap seyir halinde alev alev yandı

    Kırıkkale'de mobilya malzemeleri taşıyan pikap seyir halindeyken alev aldı. Korku dolu anlara neden olan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

    İHA
    Seyir halinde alev alev yandı!

    Kırıkkale'de seyir halindeki pikabın kasasında bulunan mobilya malzemeleri tutuştu.



    Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Yenişehir Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Açil idaresindeki 06 EU 3997 plakalı Ford marka pikabın kasasındaki mobilya malzemeleri tutuştu.



    MADDİ HASAR OLUŞTU
    İhbar üzerine olay yerine Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Çıkan yangında maddi hasar oluştu.

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    Haberler Yaşam Kırıkkale'de korku dolu anlar! Mobilya malzemeleri taşıyan pikap seyir halinde alev alev yandı
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