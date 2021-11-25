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    • Yaşam
    • 25.11.2021 08:44
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    • 25.11.2021 08:44
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    Karabük'te ağaca çarpan araç hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralandı

    Son dakika haberine göre Karabük'te bir kamyonetle çarpışan otomobil savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

    Ağaca çarpan araç hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralandı

    Karabük'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

    Karabük'ten Safranbolu'ya giden Abdurrahman Tutuş yönetimindeki 09 L 0776 plakalı kamyonet ile Mahmut Diğeroğlu'nun kullandığı 78 AV 239 plakalı otomobil, Bulak Kavşağında çarpıştı.

    Kazada, refüjdeki ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden yoldan geçen diğer sürücüler tarafından çıkartıldı.

    Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü önce bir özel hastaneye, daha sonrada Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

    Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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    Haberler Yaşam Karabük'te ağaca çarpan araç hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralandı
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