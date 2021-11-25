Metroda saldırıya uğrayan anne kızın ifadesi ortaya çıktı: Güvenlik polis çağırmak istemedi

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ın emniyette verdiği ifadenin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
SALDIRGAN MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ
Emniyetteki ilk ifadesinde cebindeki bıçağı biletmek için yanına aldığını ve metroda maske takmadığı için karşısındaki bayanla tartışma yaşaması sonucu olayın büyüdüğünü söyleyen şüpheli Emrah Y., metroda kendisine hakaret ettikleri iddia eden anne Nilgün M. D. ve kızı Senanur D.'den şikayetçi olduğunu söyledi.
'BAYANA BAĞIRINCA MÜDAHALE ETTİM'
Şüpheli adamın ardından saldırıya uğrayan anne ve kızın ifadeleri de ortaya çıktı. Senanur D., emniyetteki ifadesinde annesiyle birlikte metroya bindiklerini ve Kadıköy istikametinde seyahat ettiklerini belirterek "Metro Bostancı durağındayken çarşaflı bir kadının maskesinin burnundan biraz aşağı indiğini gören bir erkek şahıs bayana 'Korona var bir de sizinle mi uğraşacağız' dedi. Bayan da şahısa cildinde yara olduğunu ve kapattığında ağrı yaptığı belirtti. Erkek şahıs hakaret etmeye başlayınca ben de kendisine bayana bağıramayacağını söyledim" dedi.
GENÇ KADINI DARP ETMİŞ
Genç kadın ifadesinin devamında "Erkek şahıs bana da hakaretler etmeye başladı. Sonrasında benim üzerime yürüdü ve tekme attı, yumruk savurdu. Annem şahsın elinden beni almaya çalışırken şahıs annemi metro içinde fırlattı. Karmaşa devam ederken metrodan biri 'Bıçak var' diye bağırdı. Bu sırada annem benim önüme geçti. Şahıs küfür ederek elimdeki bıçağı bize savurdu. Bu sırada metroda kimse araya girmedi. Metro durunca şahıs metrodan indi. Bu sırada kapı açıkken tekrardab bıçağı savurup hakaretler etti. Kapılar kapanınca kapıya vurdu ve tehditlerine devam etti. Bu sırada metrodaki yardım butonlardan yardım istedik ama kimse gelmedi" şeklinde konuştu.