Metroda saldırıya uğrayan anne kızın ifadesi ortaya çıktı: Güvenlik polis çağırmak istemedi

'KIZIMA VE BANA SALDIRDI'

Anne Nilgün M. Damgacı ise ifadesinde "Biz metrodayken tesettürlü bir bayana metrodaki bir erkek 'Maskenizi tam takın' diye bağırdı. Bayan da erkek şahsa 'Çok özür dilerim, alerjimden dolayı tam takamıyorum' dedi. Bunun üzerine erkek, kadının üzerine yürüdü. Sesini de yükseltince kızım 'Bayana bağırmayın' dedi. Erkek ise bunun üzerine kızımın üzerine yürümeye başladı. Kızıma küfürler yağdırdı ve darp etti, kızım yere düştü. Ben de erkek şahsa engel olmak için önüne geçtim. Bu defa beni kolumdan tutarak savurdu ve yere düştüm" diyerek olayı anlattı.

BIÇAK ÇEKEREK YÜZLERİNE SAVURMUŞ

Kızının bu sırada düştüğü yerden kalktığını ve kendisine destek olduğunu söyleyen anne, "Erkek şahıs bıçak çekerek bize saldırdı. Kızıma karşı bıçağı savurdu. Bıçak, kızımın yüzüne çok yakın bir şekilde geçti. Kızım kendini geri çekmeseydi yüzüne gelecekti. Bıçağı savururken de küfürlerine devam etti. Metro durunca, şahıs bıçağı savurarak metrodan indi ve bıçakla trenin camlarına vura vura bizim bulunduğumuz vagona geri geldi. Trenim kapısından içeri girip çıktı ve yine kızıma bıçağı sallayarak küfürlerine devam etti" ifadelerini kullandı.