En acı Öğretmenler Günü! Eşinin şehadet haberiyle yıkıldı...

Suriye Tel Abyad'da silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım Ankara'da son yolculuğa uğurlandı.
Yıldırım'ın silah arkadaşlarına tayin sırasında söyledikleri tam bir vatansever olduğunu gösterdi. Yıldırım'ın, "Ben komandoyum. Batı da görev yapamam" diyerek Hakkari'ye tayin istediği öğrenildi.
Daha sonra Suriye'de görevlendirilen şehit Yıldırım'ın, ailesi ile yılda 2 kez görüşebildiği öğrenildi.
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde acı haberi alan öğretmen Semra Yıldırım, eşinin cenazesinde güçlükle ayakta durabildi.
Yıldırım'ın silah arkadaşlarına tayin sırasında söyledikleri tam bir vatansever olduğunu gösterdi. Yıldırım'ın, "Ben komandoyum. Batı da görev yapamam" diyerek Hakkari'ye tayin istediği öğrenildi.
Daha sonra Suriye'de görevlendirilen şehit Yıldırım'ın, ailesi ile yılda 2 kez görüşebildiği öğrenildi.
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde acı haberi alan öğretmen Semra Yıldırım, eşinin cenazesinde güçlükle ayakta durabildi.