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    • Yaşam
    • 25.11.2021 19:53
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    • 25.11.2021 19:58
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    Bisikletli kamyonete tosladı! O anlar kamerada...

    Zonguldak'ta bir bisiklet sürücüsü kamyonete çarptı. Kaza sonucu bir kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar ve o anlar...

    Bisikletli kamyonete tosladı!

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bisikletin kamyonetle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

    Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Belen Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi önündeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan Uğur E.'nin (30) kullandığı bisiklet kavşaktan dönen kamyonete yandan çarptı.

    Çarpmanın şiddeti ile bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşup durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bisiklet sürücüsüne ilk müdahalesini yaptıktan sonra sedyeyle ambulansa aldı. Yaralı Uğur E. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
    Hemen tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Bisikletli kamyonete tosladı! O anlar kamerada...
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