Olayla ilgili Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Burhan Emrah Şeker, eşi Rabia Buse Şeker ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Burhan Emrah Şeker, tartışma sırasında eşinin kendisine karşı kötü sözler söylediğini ve bunu öfkeyle yaptığını düşündüğünü söyleyerek, amacının eşini öldürmek olmadığını belirtti.

ŞİKAYETİNİ ÇEKMEK İSTEDİ

Duruşmada söz alan Rabia Buse Şeker de eşiyle evliliğinin devam ettiğini belirtip, şikayetini geri çekmek istediğini söyledi. Açtığı boşanma davasından vazgeçtiğini dile getiren Şeker, olay günü telefonda çok vakit geçirdiği için tartıştıklarını söyledi.