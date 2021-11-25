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    • Yaşam
    • 25.11.2021 21:20
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    • 25.11.2021 21:20
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    Trabzon'da 'niye bana omuz attın' kavgası: 2 yaralı

    Trabzon'da, bir iş merkezi girişinde iki grup arasında çıkan kavga büyüdü. Şahin K. (18) isimli kişi belinden çıkardığı tabancasıyla ateş ederek Davut B. (19) ve Ramazan Y.’yi (18) yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheli Şahin K. (18) ise Asayiş Şube büro dedektifleri tarafından kısa sürede yakalandı.

    ’Niye bana omuz attın’ kavgası: 2 yaralı

    Olay, akşam saatlerinde kent merkezi Kahramanmaraş Caddesi'ndeki bir iş merkezi girişinde meydana geldi. Sokakta iki grup arasında başlayan tartışma bir iş merkezi girişinde devam etti. İki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Şahin K. (18) isimli kişi belinden çıkardığı tabancayla peş peşe Davut B. ile Ramazan Y.'ye ateş ederek yaraladı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, ateş açan Şahin K. isimli kişi olay yerinden kaçtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından olayda yaralanan Davut B. KTÜ Farabi Hastanesine, Ramazan Y. ise Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri silahla 2 kişiyi yaralayan ve kaçan Şahin K.'yı kısa sürede suç aleti silahla birlikte yakaladı. Emniyet müdürlüğüne getirilen Şahin K. polise verdiği ifade de "silahla yaraladığı kişileri tanımadığını, yolda yürürken kendisine omuz attıklarını ve kavganın bu şekilde başladığını" söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Trabzon'da 'niye bana omuz attın' kavgası: 2 yaralı
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