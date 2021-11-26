Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.11.2021 08:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2021 09:12
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Adana'da PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

    Son dakika haberine göre Adana'da PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere emniyet güçleri tarafından yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Adana’da PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

    Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Terör örgütü propagandası yaptığı, korsan gösterilere katıldığı ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 17 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı, korsan gösterilere katıldığı ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 17 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından TEM ekipleri, operasyon için harekete geçti. 17 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda direnişin yaşanabileceği evlere, kapıları, özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul’u kaybettik!
    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Adana'da PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
        SON DAKİKA