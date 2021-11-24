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    • Yaşam
    • 24.11.2021 08:26
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    • 24.11.2021 08:34
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    Kaçırıldığı iddia edilen gayrimenkul zengini kadın ortaya çıktı! Bakıcı bilmecesi

    İzmir'de bulunan özel bir bakımevinde kalan Tülin Enbiyaoğlu, geçtiğimiz cuma günü bir anda ortadan kayboldu. Gayrimenkul zengini olduğu öğrenilen kadın hakkında yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Enbiyaoğlu, Bodrum'da bakıcısı olduğu iddia edilen kişinin evinde bulunurken, eve gelen polis ekiplerine Akaydın'ın bakıcısı olmadığını, 'arkadaş' olduklarını da anlattı.

    Kaçırıldığı iddia edilmişti! Gayrimenkul zengini kadın...

    İzmir'de özel bir bakımevinde kalan milyonlarca liralık gayrimenkulün sahibi Tülin Enbiyaoğlu (86), geçen cuma günü ortadan kayboldu. Enbiyaoğlu'nun kızı Hanzade Altıparmak ve torunu Bige Altıparmak kayıp başvurusunda bulunmuş, 'gayrimenkul zengini' olduğu belirtilen Enbiyaoğlu'nun bulunmasını istemişti. Şüpheli olarak da Enbiyaoğlu'nun yıllardır yanında olan bakıcısı Mehmet Nabi Akaydın (62) gösterilmişti.

    BAKICI MI ARKADAŞ MI?
    Enbiyaoğlu dün Bodrum Asayiş Şube Amirliği ekipleri tarafından Akaydın'ın Bodrum'daki evinde bulundu. Enbiyaoğlu, eve kendi isteğiyle geldiğini belirterek herhangi bir şikâyeti olmadığını söyledi. Ayrıca Akaydın'ın bakıcısı olmadığını, 'arkadaş' olduklarını da anlattı.

    MİRAS ÇEKİŞMESİ İDDİASI
    İzmir'deki huzurevinde bakıcılık yapan Mehmet Nabi Akaydın da ifadesinde "Onun bakıcısı değilim, Tülin benim arkadaşım. Maaşını ben çekiyorum. Alışverişlerini ben yapıyorum. Arkadaşı olduğum için bu tür işlerine yardım ediyorum" dedi. Meselenin Enbiyaoğlu ile ailesi arasındaki miras çekişmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Soruşturma devam ediyor.



        Tülin Enbiyaoğlu'nun, İsviçreliler ve Türkler arasında sosyo-kültürel, ekonomik ve bilimsel ilişkileri geliştirmek amacı ile kurulan dostluk derneği 'Association Suisse-Turquie'nin kurucuları arasında yer alan ve bir süre önce hayatını kaybeden Nezih Enbiyağoğlu'nun da eşi olduğu öğrenilmişti.

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        Haberler Yaşam Kaçırıldığı iddia edilen gayrimenkul zengini kadın ortaya çıktı! Bakıcı bilmecesi
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