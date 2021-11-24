Kaçırıldığı iddia edilen gayrimenkul zengini kadın ortaya çıktı! Bakıcı bilmecesi

MİRAS ÇEKİŞMESİ İDDİASI

İzmir'deki huzurevinde bakıcılık yapan Mehmet Nabi Akaydın da ifadesinde "Onun bakıcısı değilim, Tülin benim arkadaşım. Maaşını ben çekiyorum. Alışverişlerini ben yapıyorum. Arkadaşı olduğum için bu tür işlerine yardım ediyorum" dedi. Meselenin Enbiyaoğlu ile ailesi arasındaki miras çekişmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Soruşturma devam ediyor.