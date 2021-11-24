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    • Yaşam
    • 25.11.2021 05:23
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    • 25.11.2021 05:26
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    Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil metrelerce savrularak önünde seyreden araca çarptı! 2 Yaralı

    Kırıkkale'de Salim A. adlı vatandaş, kullandığı araçın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu savrulan araç, seyir halinde olan Murat S.'nin otomobiline çarptı. İşte haberin tüm deteyları...

    İHA
    Kırıkkale’de kaza yapan araçlar hurdaya döndü

    Kırıkkale'de metrelerce savrulan otomobilin kontrolden çıkması sonucu önünde seyreden başka bir otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



    Edinilen bilgiye göre, Salim A. idaresindeki 60 VB 969 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak yaklaşık 30 metre savrulan otomobil, aynı yönde seyreden Murat S. idaresindeki 66 LM 197 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ
    Kazada yolculardan Mehmet Ç. ve Tevrat K. yaralandı. Olay yerine, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin de yardımı ile ambulansa alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara karayolunun Kırıkkale istikameti bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Hurdaya dönen araçlar, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldıktan sonra yol, tekrar trafiğe açıldı.

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    Haberler Yaşam Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil metrelerce savrularak önünde seyreden araca çarptı! 2 Yaralı
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