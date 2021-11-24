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    • Yaşam
    • 24.11.2021 07:50
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    • 24.11.2021 07:56
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    Adana'da mavi dil alarmı! Bölge karantinaya alındı | Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler?

    Adana Yumurtalık'ta bulunan iki mahallede mavi dil hastalığı görüldü. Hayvanlarda tespit edilen ve bulaşıcı olduğu belirtilen hastalık nedeniyle bölge karantinaya alındı. Kaymakamlık, mahallelere hayvan giriş-çıkışının yasaklandığını duyurdu. Peki mavi dil hastalığı nedir? İşte mavi dil hastalığı ve belirtileri...

    Adana’da mavi dil alarmı! Bölge karantinaya alındı

    Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahalle, hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Kaymakamlık, mahallelere hayvan giriş-çıkışının yasaklandığını duyurdu.

    KARANTİNAYA ALINDI
    İlçeye bağlı Asmalı ve Gölova Mahallelerinde, havyanlarda buluşıcı olan mavi dil hastalığı görüldü. Yumurtalık Kaymakamlığı, vakaların görüldüğü iki mahalle ile 10 kilometre çevresinde karantina uygulama kararı aldı. Kaymaklık'tan yapılan açıklamada, "Asmalı ve Gölovası Mahallesi ve çevresinde hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı.

    SİNEKLERDEN YAYILIYOR
    Asmalı ve Gölovası Mahalleleri ile 10 km çevresinde hayvan giriş-çıkışları yasaklandı. Aşılama yapılıyor. Hastalık sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı. Bunun için mahallelerde ilaçlama yapılıyor. Hayvan sahipleri bilgilendirildi" denildi.

    MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?
    Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur. Hastalığa yol açan patojen Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsinden olup Bluetongue virüsü olarak isimlendirilir.

        MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ
        Aniden 40-42 dereceye varan ateş,
        Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,
        Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,
        Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,
        Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,



        Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,
        Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme ,
        Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.
        Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95 e varabilir.
        Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.

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        Adana’da mavi dil alarmı! Bölge karantinaya alındı
        Haberler Yaşam Adana'da mavi dil alarmı! Bölge karantinaya alındı | Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler?
            SON DAKİKA