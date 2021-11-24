Ceren Özdemir'i hunharca katleden Özgür Arduç'un cezası onandı (Yaşam haberleri)

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'a (36) 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce onandı. Koşullu salıvermeden yararlandırılmayacak olan sanık Arduç, cezasını sıkı güvenlik rejimlerine göre çekecek.

CANLI DEHŞET

Kocaeli'de bir fabrikada işçi olarak çalışan Hasan Özgenç, bir süre sohbet ettiği şahıs tarafından bir anda tekme ve yumruklarla darp edildi. Yüzü kan içerisinde kalan Özgenç'in telefonunu alan şahıs, sosyal medya hesabına girerek canlı yayın yapmaya başladı. Özgenç'e özür diletti. Fabrikadan istifa etmesini söyledi. Hasan Özgenç, şikayetçi oldu.

KÜRDAN CİNAYETİ

İzmir Bayraklı'da dönerci dükkanına gelen bir grup müşteri ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında kavga çıktı. Habib Ay (21), S.Ö. (33), G.A. (22), A.A. (24) ve işletme sahibi A.S. bıçakla, V.S.S. ise darp sonucu yaralandı. Ay, hayatını kaybetti. 3 kişi gözaltına alındı. Gencin döner yedikten sonra birkaç kez kürdan istediği, işletmecilerin bu talebe olumsuz cevap vermesi üzerine çıkan tartışmada darp edildiği belirtildi.

ADALETİN TERAZİSİ NEREDE!

Kayseri Talas'ta alkollü olan sürücü T.Ç, yolda bisikleti ile giden 11 yaşındaki Hamza Karaoğlu'na arkadan çarptı. Ağır yaralanan Karaoğlu hastaneye kaldırıldı. Ancak hayatını kaybetti. Daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen sürücü T.Ç., 18 Kasım'da çıktığı ilk mahkemesinde hakim kararı ile beraat etti. Baba Ramazan Karaoğlu, "Sürücüde alkol de çıktı hem de hızlı. Sürat de var, 60-70 kilometre hız ile 34 metre fren izi olmaz. Adaletin terazisi nerede? Biz adalet istiyoruz" dedi.

BALKONU VAR KAPISI YOK

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın kapısı olmayan balkonu, görenleri hayrete düşürüyor. Eskişehir Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ilginç mimarisi vatandaşların dikkatini çekiyor. Balkon olmasına rağmen giriş, çıkış için bir kapı olmaması akıllarda soru işareti oluşturuyor. Söz konusu apartmanda yalnızca tek bir dairede balkon olması da durumu ilginçleştiriyor. Çevredeki vatandaşlara göre oldukça tuhaf gözüken kapısız balkon, ilk bakışta kolay fark edilemiyor. Görenleri şaşırtan balkonun, hangi amaçla kapısız yapıldığı bilinmiyor.

74 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 74 milyon 85 bin lira devretti. 5 bilenler 20 bin 17'şer lira, 4 bilenler 470'er lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

EBRAR YAŞASIN

Konya'da Abdullah ve Sümeyra Karaca çiftinin kızları Ebrar'a 7,5 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Hayatını 7 cihaza birden bağlı olarak sürdüren Ebrar bebeğin tedavi masraflarının toplanabilmesi için valilik izniyle de banka hesabı açıldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Kepez Şehit Kader Acar İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Yasemin Karaarslan da Ebrar'ın tedavi masraflarının toplanabilmesi için kolları sıvadı. Kendi elleriyle ördüğü, diktiği, boyadığı el işi ürünleri, okulda öğrencileri ile birlikte teneffüs aralarında satmaya başladı. Gelirini de Ebrar'ın banka hesabına yatırdı.

TOLGA YANIK

EN BABA ACI

Bursa Gemlik'te Celal Bayar Anadolu Lisesinde Müdürü evli ve 3 çocuk babası Kamil Beki (57), Coronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Üç gün sonra ise babası Recep Beki (85) tedaviye alındı. Aşı olmadığı öğrenilen Kamil Beki 15 Kasım'da, 3'üncü doz aşısını yaptırmayan babası Recep Beki ise 20 Kasım'da hayatını kaybetti.

OYUNCAKSIZ ÇOCUK KALMASIN

İzmir'de okul öncesi öğretmeni İzzet Güldoğan'ın (39) 'hiçbir çocuk oyuncaksız kalmasın' sloganıyla 4 yıl önce başladığı sosyal sorumluluk projesi, 20 şehre yayıldı. Güldoğan, elden çıkartılan oyuncakları evinde kurduğu atölyesinde tamir edip ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdı.

BİR ZAMANLAR TEKNOLOJİ

Eskiden liselilerin kullandıkları teknolojik cihazlar, statü farkını ortaya koyardı. Z kuşağı, 20 yıl öncesinde parası olanların ulaşabildiği bu cihazları gördüklerinde ne olduğunu bilmeleri imkansız... Yıllar önce telefonlar, ayakkabılar, müzik çalarların yeri bir başkaydı. Bunların bazıları tamamen kayboldu, bazıları bambaşka bir hale büründü, bazıları ise tamamen aynı kaldı.

DÖNÜN ARTIK!

Bursa'da 16 yaşındaki Ayşenaz Arık, arkadaşı Gamze ile 2 gün önce "İşe gidiyoruz" diyerek evden ayrıldı. İkisinden de haber alınamadı. Telefonlarını kapatan genç kızların en son büfede tost yerken görüldükleri ortaya çıktı.

EN PAHALI KOLYE

ABD'li mücevher devi Tiffany, en pahalı takısını tanıttı. Platin üzerine yerleştirilmiş 180 karatlık elmas gerdanlık tam 30 milyon dolar...

İNTİKAMA FOTO-ŞOK

Terk edilen genç, intikam almak için eski sevgilisinin fotolarını paylaştı. Yargıtay, cezayı bastı: Suçlu!

BU GEÇİTTE ÇIKIŞ YOK

Adana'da iki grup, yaya geçidinde karşılaştı. Bıçakla düello yaptı. 41 yaşındaki Halil Aslan yaralandı.