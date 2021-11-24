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    Boğazı kesilerek öldürülen Ali Kaya'nın, katili, husumetli olduğu yeğeni çıktı

    Diyarbakır'da pandemi kapsamında cezaevinden izinli çıktıktan sonra sokak ortasında boğazı kesilerek öldürülen Ali Kaya'nın (57), katili, husumetli olduğu yeğeni Mehmet Kaya çıktı.

    10 yıllık intikam

    Diyarbakır'da pandemi kapsamında cezaevinden izinli çıktıktan sonra sokak ortasında boğazı kesilerek öldürülen Ali Kaya'nın (57), katili, husumetli olduğu yeğeni Mehmet Kaya çıktı.

    KAN LEKESİ ÇÖZDÜ
    Caninin yeni yıkanmış olan kıyafetlerinde yapılan detaylı incelemede Ali Kaya'ya ait olduğu değerlendirilen kan lekeleri ve vücudunda boğuşmadan kaynaklanan yeni yara izleri tespit edildi. Ali Kaya'nın, kendisini öldüren yeğenini 10 yıl önce aralarında çıkan tartışmada bıçakladığı ve bu nedenle 24 yıl ceza aldığı belirlendi. Hüseyin KAÇAR

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    Haberler Yaşam Boğazı kesilerek öldürülen Ali Kaya'nın, katili, husumetli olduğu yeğeni çıktı
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